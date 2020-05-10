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Дальнее зарубежье 10.05.2020 10:21

Госдеп обещает добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

Администрация США будет пытаться при помощи дипломатии добиться продления международного эмбарго на поставки вооружения в Иран, заявила в субботу представитель госдепа Морган Ортагус.

"Мы используем дипломатию, чтобы добиться продления эмбарго ООН", - написала она в твиттере.

"Кроме того, мы никогда не допустим, чтобы у Ирана было ядерное оружие", - добавила Ортагус.

Эмбарго на поставки оружия Тегерану истекает в октябре 2020 года.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ИРАН, ЭМБАРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]