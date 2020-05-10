ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 26 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн - университет Хопкинса
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против COVID-19 для исследований
МВФ выделил Киргизии $121,1 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог