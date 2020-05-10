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Здравоохранение 10.05.2020 09:55

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на воскресенье достигло 279 тыс. 321 человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 404, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

За предыдущие стуки рост числа жертв инфекции составлял 5 тыс. 333.

Всего в мире, по данным университета, на 09:00 воскресенья насчитывалось 4 млн 024 тыс. 321 инфицированный COVID-19, рост за стуки составил 85 тыс. 202 случая заражения.

В 08:00 субботы сообщалось об увеличении числа зараженных за предыдущие сутки на 92 тыс. 170.

Полностью излечились более 1 млн 375 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 309 тыс. 541 (78 тыс. 794 скончавшихся), Испании - 223 тыс.578 (26 тыс. 478), Италии - 218 тыс. 268 (30 тыс. 395), Великобритании - 216 тыс. 525 (31 тыс. 662), Франции - 176 тыс. 782 (26 тыс. 313), Германии - 171 тыс. 324 (7 тыс. 549), Бразилии - 156 тыс.061 (10 тыс. 656), Турции - 137 тыс. 115 (3 тыс. 739), Иране - 106 тыс. 220 (6 тыс. 589).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:45 субботы выявлено 198 тыс. 676 больных и 1 тыс. 827 случаев летального исхода, выздоровели 31 тыс. 916 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на пятом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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