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Дальнее зарубежье 10.05.2020 10:55

Первое с начала апреля заражение COVID-19 выявлено в Ухане

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй сообщил в воскресенье о новом случае заражения коронавирусом в городе Ухань, который считается центром распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

Это первый с 3 апреля случай заболевания COVID-19 в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Всего в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены еще 20 бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из новых подтвержденных случаев 12 выявлены внутри страны (провинции Цзилинь - 11, Хубэй - один), два - везенных из-за границы (Шанхай). Из 20 бессимптомных случаев "импортирован" один, остальные обнаружены внутри страны.

В провинции Цзилинь заразились коронавирусом жители города Шулань - 11 человек, все члены одной семьи, заразились от женщины, у которой коронавирус был подтвержден 7 мая.

За сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

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Тэги: КИТАЙ, УХАНЬ, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]