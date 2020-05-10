Первое с начала апреля заражение COVID-19 выявлено в Ухане

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй сообщил в воскресенье о новом случае заражения коронавирусом в городе Ухань, который считается центром распространения коронавирусной инфекции по всему миру.
Это первый с 3 апреля случай заболевания COVID-19 в городе, больной находится в тяжелом состоянии.
Всего в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены еще 20 бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Из новых подтвержденных случаев 12 выявлены внутри страны (провинции Цзилинь - 11, Хубэй - один), два - везенных из-за границы (Шанхай). Из 20 бессимптомных случаев "импортирован" один, остальные обнаружены внутри страны.
В провинции Цзилинь заразились коронавирусом жители города Шулань - 11 человек, все члены одной семьи, заразились от женщины, у которой коронавирус был подтвержден 7 мая.
За сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.
Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана
Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн - университет Хопкинса
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог