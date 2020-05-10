Зеленский ожидает, что Саакашвили поможет Украине в борьбе с коррупцией и начнет пенсионную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область заявил, что опыт и "крепкие инвестиционные связи" экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, назначенного на пост главы Исполнительного комитета реформ, помогут решить ряд задач, поставленных перед страной.

"В годы президентства Саакашвили в Грузии он действительно смог сделать современную таможню, преодолеть коррупцию. Второй вопрос - у него достаточно крепкие инвестиционные связи. Мы с ним говорили и по поводу пенсионной реформы, которую уже тоже нужно начинать в Украине", - сказал Зеленский.