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Регион 10.05.2020 11:21

Зеленский ожидает, что Саакашвили поможет Украине в борьбе с коррупцией и начнет пенсионную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область заявил, что опыт и "крепкие инвестиционные связи" экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, назначенного на пост главы Исполнительного комитета реформ, помогут решить ряд задач, поставленных перед страной.

"В годы президентства Саакашвили в Грузии он действительно смог сделать современную таможню, преодолеть коррупцию. Второй вопрос - у него достаточно крепкие инвестиционные связи. Мы с ним говорили и по поводу пенсионной реформы, которую уже тоже нужно начинать в Украине", - сказал Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СААКАШВИЛИ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]