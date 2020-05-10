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Регион 10.05.2020 11:52

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 635

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус еще у девяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 635, сообщили в воскресенье в грузинском Минздраве.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 717 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 452 человека. Выздоровели 309 человек, скончались десять.

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе считает, что система здравоохранения Грузии без больших потерь выдержала первую волну коронавирусной инфекции.

"Если мы не совершим какую-либо глупость и не возобновим массовые собрания и большие застолья, мы победим COVID-19", - сказал журналистам Церцвадзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]