Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в воскресенье на Аллее почетного захоронения могилу экс-президента страны Гейдара Алиева, которому сегодня исполнилось бы 97 лет.

Глава государства возложил цветы к могиле Г.Алиева и почтил его память.

Г.Алиев в 1993-2003гг являлся президентом Азербайджана.

Г.Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахичевань. В июле 1969 года пленум ЦК компартии Азербайджана избрал Г.Алиева на должность первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. 24 ноября 1982 года Г.Алиев был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. В октябре 1993 года Г.Алиев был избран президентом, в 1998 году - переизбран на пост главы государства.

Б.Рустамбеков