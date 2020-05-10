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Внутренняя политика 10.05.2020 11:51

Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в воскресенье на Аллее почетного захоронения могилу экс-президента страны Гейдара Алиева, которому сегодня исполнилось бы 97 лет.

Глава государства возложил цветы к могиле Г.Алиева и почтил его память.

Г.Алиев в 1993-2003гг являлся президентом Азербайджана.

Г.Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахичевань. В июле 1969 года пленум ЦК компартии Азербайджана избрал Г.Алиева на должность первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. 24 ноября 1982 года Г.Алиев был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. В октябре 1993 года Г.Алиев был избран президентом, в 1998 году - переизбран на пост главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЦВЕТЫ, ВОЗЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]