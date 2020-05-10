Число заражений COVID-19 на Украине достигло 15232, за сутки выявлено 522 новых случая, 15 человек скончались

Украинские медики за минувшие сутки выявили коронавирус у еще 522 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 15 тыс. 232, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По данным ведомства, за сутки скончались 15 человек из числа зараженных коронавирусной инфекцией, общее число детальных исходов увеличилось до 391. Выздоровели 151 человек, общее число вылечившихся после COVID-19 на Украине достигло 3 тыс. 60 человек.
По данным мониторинга СНБО, в стране в настоящее время 11 тыс. 781 человек больны коронавирусной инфекцией.
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