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Регион 10.05.2020 12:15

Число заражений COVID-19 на Украине достигло 15232, за сутки выявлено 522 новых случая, 15 человек скончались

Украинские медики за минувшие сутки выявили коронавирус у еще 522 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 15 тыс. 232, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным ведомства, за сутки скончались 15 человек из числа зараженных коронавирусной инфекцией, общее число детальных исходов увеличилось до 391. Выздоровели 151 человек, общее число вылечившихся после COVID-19 на Украине достигло 3 тыс. 60 человек.

По данным мониторинга СНБО, в стране в настоящее время 11 тыс. 781 человек больны коронавирусной инфекцией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]