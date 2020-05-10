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До завершения пандемии коронавируса пройдет немало времени, но страх не должен парализовать общество - президент Южной Кореи

Пройдет еще немало времени до окончания пандемии коронавируса COVID-19, однако это не должно остановить функционирование общества, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на фоне того, как в стране выявили 34 новых случая заражения коронавирусом - самый высокий показатель с 12 апреля.

"Пройдет еще долгое время, прежде чем вспышка COVID-19 полностью завершится. Мы находимся в состоянии длительной войны", - цитирует агентство "Рёнхап" отрывки из речи президента, приуроченной к третьей годовщине его инаугурации.

"Причин замереть от страха нет. Если мы не потерпим неудачу с нашей защитой, наши системы предотвращения эпидемий и карантина смогут полностью контролировать распространение вируса и иметь с этим дело", - отметил Мун Чжэ Ин, заверив при этом, что власти могут оперативно отреагировать на возникновение любого неожиданного очага заболевания.

В то же время президент напомнил, что мировая экономика оказалась в состоянии, подобном Великой депрессии, и что "ни дна, ни конца и края этому не видно". Однако Мун Чжэ Ин заверил, что Южная Корея располагает возможностями проявить инициативу в глобальной экономике после пандемии. Глава государства указал, что базой последующего развития страны будет сектор инфокоммуникаций, включая развертывание сетей 5G, биотехнологии, медицина и образование.

Кроме этого, он коснулся вопроса взаимоотношений с КНДР и предложил, чтобы Сеул и Пхеньян работали вместе над созданием "одного жизненного сообщества и мирного сообщества путем сотрудничества в сфере человеческой безопасности".

Ранее стало известно, что все новые случаи коронавируса в Южной Корее связывают с одним из молодых людей, который, несмотря на выявленное подозрение на инфекцию, в ночь на 2 мая посетил пять ночных клубов в городе Итэвоне и контактировал с большим количеством посетителей. Во избежание нового скачка инфекции власти распорядились найти и проверить более 1,5 тыс. человек, которые находились в этих клубах в указанный период времени.

Накануне власти Сеула распорядились закрыть более 2,1 тыс. баров и дискотек, а также призывали усилить меры безопасности, в том числе соблюдение социальной дистанции.

Всего в Южной Корее с начала распространения инфекции зафиксировано 10 874 случаев заражения и 256 летальных исходов инфицированных лиц.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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