МВФ выделил Киргизии $121,1 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19

Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии второго пакета помощи в размере $121,1 млн в рамках механизма ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) для преодоления последствий пандемии COVID-19.
"Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Киргизии экстренной помощи в рамках инструмента ускоренного финансирования и механизма ускоренного кредитования в размере $121,1 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В документе отмечается, что это второй экстренный кредит МВФ, предоставляемый Киргизии с начала пандемии.
"Экстренная поддержка МВФ призвана удовлетворить неотложную потребность в финансировании платежного баланса, укрепить уверенность и способствовать мобилизации поддержки со стороны доноров. Для обеспечения эффективного расходования предоставленных средств на преодоление кризиса официальные органы (Киргизии - ИФ) обязались укрепить правила государственных закупок", - говорится в сообщении.
27 марта министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева сообщила журналистам , что республика получит от МВФ $120,9 млн на противодействие коронавирусу COVID-19. По ее словам, кредит предоставлен на льготных условиях, и он пойдет на поддержку бюджета страны.
Согласно прогнозу правительства Киргизии, дефицит бюджета страны в 2020 году составит 37,7 млрд сомов ($474,5 млн), это почти в пять раз больше по сравнению с запланированным до пандемии коронавируса.
По данным на 10 мая, в Киргизии подтверждены 1002 случая заражения коронавирусом, 12 человек скончались, 675 человек излечились от COVID-19.
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