Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против COVID-19 для исследований

Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио посылку с потенциальным лекарством против коронавируса, которое прибудет в страну назначения на будущей неделе, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МИД Эстонии.
"То, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги (Toshimitsu Motegi) и поблагодарил его", - сообщил глава МИД республики Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении COVID-19.
Запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от COVID-19 направили Японии более 80 государств. Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний, отмечает МИД.
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