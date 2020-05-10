Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Правительство РФ выделит 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Выделить казначейству России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь из расчета один МРОТ на сотрудника пострадавших в связи с распространением коронавируса предприятий. Таким образов выплаты 12130 рублей на человека можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат.
При этом, условием для получения субсидии является сохранение не менее 90% штатной численности предприятия по сравнению с мартом этого года.
Ранее глава ФНС заявил, что выплаты могут начаться до 18 мая, как было поручено президентом.
По оценке ФНС, исходя из утвержденных критериев на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников, в том числе 85% - это юрлица с численностью занятых 1-10 человек. Потенциальный объем выплат оценивается в 98,4 млрд рублей.
Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана
Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн - университет Хопкинса
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог