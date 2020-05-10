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СНГ 10.05.2020 14:05

Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Правительство РФ выделит 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Выделить казначейству России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь из расчета один МРОТ на сотрудника пострадавших в связи с распространением коронавируса предприятий. Таким образов выплаты 12130 рублей на человека можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат.

При этом, условием для получения субсидии является сохранение не менее 90% штатной численности предприятия по сравнению с мартом этого года.

Ранее глава ФНС заявил, что выплаты могут начаться до 18 мая, как было поручено президентом.

По оценке ФНС, исходя из утвержденных критериев на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников, в том числе 85% - это юрлица с численностью занятых 1-10 человек. Потенциальный объем выплат оценивается в 98,4 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МСБ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]