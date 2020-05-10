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Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

52% опрошенных британцев полагают, что, по-видимому, установят на смартфоны приложение, которое будет оповещать их о приближении лиц, инфицированных коронавирусом, свидетельствуют результаты опросы общественного мнения, проведенного газетой The Observer.

Однако такие результаты, уточняет издание The Guardian, владеющая The Observer, могут подорвать эффективность работы будущего приложения. Так, эксперты полагают, что оно сможет принести результаты в снижении масштабов распространения коронавируса, если только не менее 60% населения страны установят его.

В то же время лица, знакомые с ходом работ над этой технологией, высказывали точку зрения, что приложение станет эффективным уже после начала его использования более чем 50% населения. Также звучало мнение, что даже если еще меньшая доля граждан воспользуется приложением, все равно нагрузка на отделения интенсивной терапии в больницах снизится.

Однако, указывает The Guardian, относительно работоспособности приложения существуют опасения: так, стало известно, что британские власти ведут переговоры с компаниями Google и Apple насчет использования их собственного подобного приложения в качестве запасного варианта, если британская программа не сможет работать как должно. Также сообщается о технических трудностях на этапе тестирования британской программы.

Газета напоминает, что приложение, разрабатываемое британским правительством, подразумевает централизованное хранение собранных данных. В то же время приложение, готовящееся Google и Apple, ограничивает правительственной доступ к информации, и предполагает значительную децентрализацию в его работе.

Ранее The Guardian сообщала, что в странах Европы идет создание коалиции из сторонников того, чтобы использовать смартфоны для отслеживания распространения коронавируса.

В середине апреля стало известно, что компании Google и Apple предложат технологию, которая позволит владельцам смартфонов на базе iOS и Android получать через специальное приложение сигналы о том, что они имели контакт с заболевшими COVID-19.

Для успеха проекта необходимо, чтобы соответствующие приложения добровольно загрузило большое число владельцев смартфонов, а также чтобы проект поддержали власти отдельных стран и органы здравоохранения.

Apple и Google заявили, что информация о контактах не будет раскрываться без согласия клиентов, не будут собираться также данные о местоположении и персональная информация. Bluetooth более точен и, в отличие от GPS, он не использует информацию о фактическом местоположении. Не предусматривается и создание единого хранилища данных, все сведения будут храниться на смартфонах, и только конкретный пользователь будет получать информацию о своих потенциально опасных прошлых контактах. Опубликованные Google и Apple фрагменты кода показывают, что при удалении приложения все пользовательские данные также уничтожаются.

Президент США Дональд Трамп, комментируя совместный проект двух технологических гигантов, сказал: "Очень интересно. Но у многих возникнут опасения по поводу их личных свобод. Мы изучим это, очень внимательно изучим".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОТСЛЕЖИВАНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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