Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в воскресенье в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

Кампания по посадке деревьев состоялась на территории бывшего «Йодо-бромного завода» в Сураханском районе Баку.

По поручению главы государства, на территории бывшего завода с 2018 года на площади 167 га начались работы по очистке от пластовых вод, нефтяных, солевых и йодных отходов.

Б.Рустамбеков