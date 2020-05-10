Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в воскресенье в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.
Кампания по посадке деревьев состоялась на территории бывшего «Йодо-бромного завода» в Сураханском районе Баку.
По поручению главы государства, на территории бывшего завода с 2018 года на площади 167 га начались работы по очистке от пластовых вод, нефтяных, солевых и йодных отходов.
Б.Рустамбеков
Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана
Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против COVID-19 для исследований
МВФ выделил Киргизии $121,1 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог