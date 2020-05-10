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Социум 10.05.2020 14:09

Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в воскресенье в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

Кампания по посадке деревьев состоялась на территории бывшего «Йодо-бромного завода» в Сураханском районе Баку.

По поручению главы государства, на территории бывшего завода с 2018 года на площади 167 га начались работы по очистке от пластовых вод, нефтяных, солевых и йодных отходов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДЕРЕВЬЯ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]