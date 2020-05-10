В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

В Испании за истекшие сутки зафиксирована смерть еще 143 человек с диагнозом коронавирус, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на испанский Минздрав.
Это стало самым низким показателем за период с 18 марта. Накануне смертность среди лиц, инфицированных этим вирусом, составила 179 человек.
Таким образом, всего в Испании скончались 26 621 человек с коронавирусом. Количество диагностированных случаев возросло на 621 и достигло 224 390. Число выздоровевших пациентов составляет 136 166.
С понедельника во многих частях Испании будут существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, людям разрешат свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Будет разрешено собираться группами до 10 человек.
Такое ослабление режима коснется 51% населения. Речь идет о жителей тех провинций, обстановка в которых нормализовалась. Премьер страны Педро Санчес предупредил соотечественников, что коронавирус еще не побежден, и потому следует сохранять бдительность.
Испания была одним из главных очагов распространения COVID-19 в Западной Европе, однако в последние недели ситуация заметно улучшается.
Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана
Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,5 тыс. человек
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн - университет Хопкинса
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог