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Дальнее зарубежье 10.05.2020 15:29

В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

В Испании за истекшие сутки зафиксирована смерть еще 143 человек с диагнозом коронавирус, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на испанский Минздрав.

Это стало самым низким показателем за период с 18 марта. Накануне смертность среди лиц, инфицированных этим вирусом, составила 179 человек.

Таким образом, всего в Испании скончались 26 621 человек с коронавирусом. Количество диагностированных случаев возросло на 621 и достигло 224 390. Число выздоровевших пациентов составляет 136 166.

С понедельника во многих частях Испании будут существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, людям разрешат свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Будет разрешено собираться группами до 10 человек.

Такое ослабление режима коснется 51% населения. Речь идет о жителей тех провинций, обстановка в которых нормализовалась. Премьер страны Педро Санчес предупредил соотечественников, что коронавирус еще не побежден, и потому следует сохранять бдительность.

Испания была одним из главных очагов распространения COVID-19 в Западной Европе, однако в последние недели ситуация заметно улучшается.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]