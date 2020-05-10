Трое россиян похищены в результате нападения пиратов на два судна в Экваториальной Гвинее - посольство РФ в Камеруне

Пираты совершили сразу два нападения на суда в Экваториальной Гвинее, были похищены трое россиян, двое - находятся в больнице, сообщает в воскресенье посольство РФ в Камеруне.

"В ночь на 9 мая на стоявшее на рейде порта г. Малабо судно Rio Mitong было совершено бандитское нападение. В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице дипмиссии в фейсбуке.

"Одновременно в порту г. Луба, в 40 км от столицы, флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян", - отметили в посольстве.

"До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали. Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца", - говорится в сообщении.