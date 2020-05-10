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СНГ 10.05.2020 18:51

Опасения насчет ухудшения ситуации в РФ по Covid-19 после майских праздников оказались напрасными, считает академик Стародубов

Новые данные об эпидемиологической ситуации в стране свидетельствуют о том, что она развивается стабильно, а, значит, "опасения, что майские праздники ухудшат положение, были напрасны", заявил "Интерфаксу" бывший министр здравоохранения РФ, академик РАН Владимир Стародубов.

По его словам, это означает, в первую очередь, что "наши граждане в первые майские праздники проявили сознательность и не нарушали режим карантина". "Подождем еще пару дней, и, возможно, кривая заболеваемости пойдет на спад", - сказал он.

Говоря о проявленной сознательности, Стародубов подчеркнул, что "надо отдать должное не только нашим простым гражданам, но и руководителям на местах".

"Ведь режим карантина не зависит от одного человека: это комплекс необходимых мер, это сложная кампания, и ее проведение, ее успех зависят от всех участников, повторяю, всех участников, в том числе и от представителей власти, которые на местах проводят все организационные мероприятия", - пояснил академик.

"Им тоже, конечно, надо отдать должное", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАЗДНИКИ, КОРОНАВИРУС, АКАДЕМИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]