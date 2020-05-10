Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

Итальянские власти при благоприятном развитии ситуации могут ускорить темпы отмены мер изоляции, введенных из-за коронавируса, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Мы собираем самые последние данные мониторинга и вместе с экспертами определяем технику безопасности для рабочих и клиентов. Если в области эпидемиологии ситуация останется под контролем, то мы сможем согласовать с регионами ряд более ранних шагов", - приводит слова Конте агентство Bloomberg.
Вместе с тем премьер-министр отметил, что Италию ожидает падение ВВП и ряд болезненных экономических последствий пандемии коронавируса.
Bloomberg отмечает, что после двух месяцев изоляции по коронавирусу в Италии на Конте давят союзники по правящей коалиции, региональные лидеры и лидеры бизнес-сообщества.
С 4 мая в Италии возобновилась работа предприятий, ориентированных на экспорт. 18 мая ожидается открытие магазинов, а 1 июня - ресторанов, баров, парикмахерских.
По данным ресурса Worldometer, в Италии подтверждено 218 тыс. 268 случаев заражения коронавирусом, 30 тыс. 395 человек с этим диагнозом скончались, выздоровели 103 тыс. 31 человек.
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