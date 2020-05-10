Запад проиграл битву с коронавирусом - аятолла Хаменеи

Высокий уровень смертности от коронавируса показывает, что западное общество проиграло в противостоянии с COVID-19, заявил руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.
"Запад в битве с коронавирусом проиграл в плане управления, социальной философии и морали", - приводит его слова агентство "Мехр".
"Коронавирус вспыхнул в США и Европе позже, чем в других странах, что означало: у них есть возможность подготовиться к борьбе с вирусом, но они не смогли это сделать. Это доказывается высокими цифрами смертности и высоким уровнем безработицы в США и некоторых европейских странах", - отметил Хаменеи.
Аятолла отметил, что философия Запада базируется на "материализме и деньгах", поэтому ее сторонникам безразлична судьба престарелых, больных и бездомных, которые не способны зарабатывать деньги.
"Многие умерли в домах престарелых, демонстрируя провал западной социальной философии", - сказал Хаменеи.
"Мехр" напоминает, что в мире зафиксированы более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом, 280 тыс. инфицированных скончались, а 1,47 млн выздоровели. В Иране зарегистрированы 107 тыс. 603 случаев заболевания, число умерших на это воскресенье составило 6 тыс. 640 человек.
Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана
Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,5 тыс. человек
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн - университет Хопкинса
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог