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Здравоохранение 10.05.2020 17:58

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,5 тыс. человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 97 человек, одни скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 97 зараженных COVID-19. Скончался один человек 1949 года рождения. Он страдал артериальной гипертензией, сахарным диабетов и хронической почечной недостаточностью. В тоже время вылечилось и отпущено домой 30 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 519, умерших – 32, вылечившихся - 1650.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 837 человек. Состояние 33 из них оценивается как тяжелое, 40 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 193,411 тыс. тестов на коронавирус.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]