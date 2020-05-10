Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,5 тыс. человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 97 человек, одни скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 97 зараженных COVID-19. Скончался один человек 1949 года рождения. Он страдал артериальной гипертензией, сахарным диабетов и хронической почечной недостаточностью. В тоже время вылечилось и отпущено домой 30 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 519, умерших – 32, вылечившихся - 1650.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 837 человек. Состояние 33 из них оценивается как тяжелое, 40 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 193,411 тыс. тестов на коронавирус.

Б.Рустамбеков