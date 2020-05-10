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СНГ 10.05.2020 20:02

Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Белорусская оппозиция приняла решение отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах и заявила о своем неучастии в предвыборной кампании.

"Заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно... Считаем, что полноценное участие в избирательной кампании в этих условиях является невозможным", - говорится в сообщении штаба по проведению праймериз.

"Признаем, что в сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные в праймериз (народном голосовании) процедуры и определить единого кандидата", - добавили в штабе.

Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, решение принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания в минувшую пятницу.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]