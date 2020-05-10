Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Белорусская оппозиция приняла решение отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах и заявила о своем неучастии в предвыборной кампании.
"Заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно... Считаем, что полноценное участие в избирательной кампании в этих условиях является невозможным", - говорится в сообщении штаба по проведению праймериз.
"Признаем, что в сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные в праймериз (народном голосовании) процедуры и определить единого кандидата", - добавили в штабе.
Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, решение принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания в минувшую пятницу.
Глава Азербайджана посетил могилу экс-президента страны Гейдара Алиева
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана
Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,5 тыс. человек
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн - университет Хопкинса
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог