Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Белорусская оппозиция приняла решение отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах и заявила о своем неучастии в предвыборной кампании.

"Заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно... Считаем, что полноценное участие в избирательной кампании в этих условиях является невозможным", - говорится в сообщении штаба по проведению праймериз.

"Признаем, что в сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные в праймериз (народном голосовании) процедуры и определить единого кандидата", - добавили в штабе.

Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, решение принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания в минувшую пятницу.