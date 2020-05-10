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СНГ 10.05.2020 20:34

Путин в понедельник проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней в РФ после 12 мая - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, заявил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра у президента запланировано совещание", - сказал Песков "Интерфаксу" в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

На минувшей неделе президент РФ провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, в ходе которого поддержал предложенный план поэтапного выхода из самоизоляции. Вместе с тем, режим самоизоляции был продлен в ряде регионов, в том числе Москве и Московской области.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]