Путин в понедельник проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней в РФ после 12 мая - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, заявил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра у президента запланировано совещание", - сказал Песков "Интерфаксу" в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

На минувшей неделе президент РФ провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, в ходе которого поддержал предложенный план поэтапного выхода из самоизоляции. Вместе с тем, режим самоизоляции был продлен в ряде регионов, в том числе Москве и Московской области.