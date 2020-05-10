Путин в понедельник проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней в РФ после 12 мая - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, заявил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра у президента запланировано совещание", - сказал Песков "Интерфаксу" в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.
На минувшей неделе президент РФ провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, в ходе которого поддержал предложенный план поэтапного выхода из самоизоляции. Вместе с тем, режим самоизоляции был продлен в ряде регионов, в том числе Москве и Московской области.
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