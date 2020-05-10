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Дальнее зарубежье 10.05.2020 20:50

Анкара пригрозила контрмерами силам Хафтара в случае угрозы с их стороны дипломатическим миссиям Турции в Ливии

МИД Турции предупредил в воскресенье, что будет считать законными целями для нанесения удара силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, если они будут атаковать турецкие диппредставительства в Ливии или угрожать интересам Анкары в этой стране, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

"Если наши миссии и интересы подвергнутся атаке, то мы будем считать силы Хафтара законными целями", - приводит издание выдержки из заявления МИД.

Кроме этого, в министерстве назвали произведенный накануне артиллерийский обстрел со стороны ЛНА международного аэропорта Триполи "Митига" военным преступлением. В Анкаре призвали ООН не закрывать глаза на ситуацию в Ливии и возложили ответственность за продолжающийся конфликт в Ливии на страны, поддерживающие Хафтара.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из Схиратского соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС: оно было подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, ХАФТАР, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]