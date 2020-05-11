Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:06 в понедельник землетрясения имел координаты -6.08 градуса южной широты и 130.01 градуса восточной долготы и находился в 334 км к юго-востоку от города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".