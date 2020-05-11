Число жертв коронавируса в США превысило 80 тыс. - Worldometer

В Соединенных Штатах, по состоянию на 04:00 понедельника, от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний скончались 80 тыс. 787 человек, число случаев летального исхода увеличилось на сутки на 750, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.
Всего в США с начала распространения инфекции зафиксировано 1 млн. 367 тыс. 638 случаев заражения.
По данным ресурса, в мире инфицированы 4 млн. 178 тыс. 154 человека, число смертных случаев достигло 283 тыс. 734.
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