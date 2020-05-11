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Пенс не болен коронавирусом и возобновит работу в Белом доме - представитель вице-президента

Вице-президент США Майк Пенс собирается в понедельник вернуться на работу в Белый дом, так как не болен коронавирусом COVID-19, сообщил его представитель Девин О`Мэлли.

"Вице-президент Пенс продолжит следовать рекомендациям врачей Белого лома. Он не находится на карантине", - отмечается в его заявлении.

В документе говорится, что все тесты на коронавирус Пенса давали отрицательный результат. "Он планирует быть в Белом доме завтра (в понедельник по вашингтонскому времени - ИФ)", - подчеркнул представитель вице-президента.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Пенс принял решение в качестве меры предосторожности самоизолироваться после того, как в пятницу его пресс-секретарь Кэти Миллер заразилась коронавирусом COVID-19.

В субботу вице-президент США не принял участие в совещании с президентом Дональдом Трампом и военачальниками.

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Тэги: США, ПЕНС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]