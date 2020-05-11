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Дальнее зарубежье 11.05.2020 10:55

У командира Национальной гвардии США подозревают коронавирус - СМИ

Два теста на коронавирус у главы Бюро Национальной гвардии США генерала Джозефа Ленгиела дали противоположные результаты, сообщили СМИ со ссылками на источники из числа официальных представителей.

В субботу первый тест на вирус дал положительный результат, позднее в тот же день другой тест был отрицательным. Генерал будет ждать третьего теста, который будет сделан в понедельник, отмечается в сообщениях.

По информации СМИ, добровольно на карантин ушел начальник штаба ВМС США адмирал Майк Гилдей. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако он вступал в контакт с одним из членов своей семьи, у которого коронавирус подтвердился.

В Соединенных Штатах, по состоянию на 03:00 по московскому времени понедельника, от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний скончались 80 тыс. 787 человек, число случаев летального исхода увеличилось на сутки на 750, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.

Всего в США с начала распространения инфекции зафиксировано 1 млн. 367 тыс. 638 случаев заражения.

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Тэги: США, НАЦГВАРДИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]