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Дальнее зарубежье 11.05.2020 11:29

За сутки в материковом Китае выявлены 17 случаев активного заражения коронавирусом и 12 бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из новых активных случаев 10 выявлены внутри страны (провинции Хубэй - пять, Цзилинь - три, Ляонин и Хэйлунцзян - по одному), семь - везенных из-за границы (все в автономном районе Внутренняя Монголия). Все 12 бессимптомных случаев зафиксированы внутри страны, 780 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 918 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 690 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 141 человек, состояние девяти больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки зафиксированы три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 532 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 047 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (шесть случаев смерти).

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]