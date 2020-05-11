Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.023 GBR   2.1056 TRY   0.2393

Цена на нефть

07.05   $/bbl WTI 23.55 -0.44 Brent 29.46 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.05.2020 09:41

Самый большой крытый рынок в Стамбуле возобновит работу с 1 июня

Крупнейший крытый рынок Турции - Гранд-базар в Стамбуле - возобновит свою работу с 1 июня. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на директора рынка Фатиха Куртулмуша.

По его словам, посетители рынка должны будут соблюдать правила социального дистанцирования.

На территории базара, который закрыт с 23 марта, находятся более 3 тыс. магазинов и 61 крытая улица. Согласно статистике, рынок ежедневно посещают от 250 до 400 тыс. человек.

За последние сутки в Турции зафиксировано 48 летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. Таким образом, общее число жертв заболевания в стране составило 3689 человек.

В стране диагностировано 1848 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших преодолело порог в 135 тыс. человек. За период пандемии 86 396 пациентов с подтвержденным COVID-19 полностью вылечились.

По данным турецкого министерства здравоохранения, всего с начала вспышки заболевания Турция провела почти 1,3 млн тестов на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ГРАНД/БАЗАР, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Число жертв при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до трех человек, аэропорт возобновил работу Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула В Стамбуле зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 Рекордное количество туристов посетило Стамбул с начала года Избирком Турции отказался проводить пересчет голосов на избирательных участках Стамбула Эрдоган сообщил о возможном изменении статуса собора Святой Софии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]