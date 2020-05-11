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Дальнее зарубежье 11.05.2020 10:30

В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд"

Парк развлечений "Диснейленд" в китайском Шанхае в понедельник открылся для посетителей впервые с 25 января, когда его работа была приостановлена из-за вспышки коронавируса, сообщает Associated Press.

На начальном этапе в "Диснейленд" пускают только по предварительной брони на определенное время. Максимальное число посетителей ограничили двумя третями по сравнению со временами до вспышки коронавируса, когда парк за сутки посещали около 80 тысяч человек. Со временем лимит будет увеличен.

На входе у посетителей измеряют температуру, проверяют удостоверение личности. Кроме того, гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.

Сохраняются и требования по социальному дистанцированию: на дорогах и в очередях нанесена разметка, указывающая безопасное расстояние от окружающих. На аттракционы в каждую кабинку пускают только пришедших вместе посетителей, чтобы сократить количество контактов между людьми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ШАНХАЙ, ДИСНЕЙЛЕНД, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]