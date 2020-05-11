В Армении скончались три пациента с коронавирусом за сутки, выявлено 79 случаев заболевания

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 79 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 3392, сообщает в понедельник армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, число умерших с коронавирусной инфекцией в стране достигло 63 человек, за сутки скончались три пациента.

Выздоровели после коронавируса 1359 человек.