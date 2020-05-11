Додон предлагает назначить президентские выборы в Молдавии на 1 ноября

Президент Молдавии Игорь Додон предлагает назначить выборы главы государства на 1 ноября 2020 года.

"Слышал спекуляции по поводу того, что мы попытаемся перенести выборы на следующий год или предпримем какие-то другие действия, чтобы оставаться как можно дольше в должности. Чтобы отмести все эти инсинуации, я решил предложить назначить выборы президента на 1 ноября 2020 года", - сказал президент после состоявшегося в понедельник традиционного совещания с председателем парламента и премьер-министром.

Он напомнил, что согласно законодательству, очередные президентские выборы должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября.

"Поэтому я предложу парламенту, чтобы на следующем заседании принял постановление о назначении даты выборов на 1 ноября", - подчеркнул Додон.

Выборы президента в 2016 году состоялись 13 ноября, Игорь Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно законодательству, следующие выборы президента должны состояться в период от 30 до 60 дней до истечения мандата действующего президента - с 23 октября по 23 ноября 2020 года.