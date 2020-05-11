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СНГ 11.05.2020 12:30

Додон предлагает назначить президентские выборы в Молдавии на 1 ноября

Президент Молдавии Игорь Додон предлагает назначить выборы главы государства на 1 ноября 2020 года.

"Слышал спекуляции по поводу того, что мы попытаемся перенести выборы на следующий год или предпримем какие-то другие действия, чтобы оставаться как можно дольше в должности. Чтобы отмести все эти инсинуации, я решил предложить назначить выборы президента на 1 ноября 2020 года", - сказал президент после состоявшегося в понедельник традиционного совещания с председателем парламента и премьер-министром.

Он напомнил, что согласно законодательству, очередные президентские выборы должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября.

"Поэтому я предложу парламенту, чтобы на следующем заседании принял постановление о назначении даты выборов на 1 ноября", - подчеркнул Додон.

Выборы президента в 2016 году состоялись 13 ноября, Игорь Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно законодательству, следующие выборы президента должны состояться в период от 30 до 60 дней до истечения мандата действующего президента - с 23 октября по 23 ноября 2020 года.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]