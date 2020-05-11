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Регион 11.05.2020 12:36

19 иранских военных моряков погибли во время учений

Инцидент во время учений привёл к гибели 19 иранских моряков, служивших на борту судна поддержки и обеспечения, сообщило в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на командование ВМС Ирана.

Еще 15 моряков получили ранения, им оказывают медпомощь.

Инцидент произошёл днём ранее близ порта города Джаск в Оманском заливе. Поступали данные, что во время иранских учений судно могло случайно попасть под обстрел, однако в командовании ВМС причины трагедии пока не называют.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МОРЯКИ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]