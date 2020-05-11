19 иранских военных моряков погибли во время учений

Инцидент во время учений привёл к гибели 19 иранских моряков, служивших на борту судна поддержки и обеспечения, сообщило в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на командование ВМС Ирана.
Еще 15 моряков получили ранения, им оказывают медпомощь.
Инцидент произошёл днём ранее близ порта города Джаск в Оманском заливе. Поступали данные, что во время иранских учений судно могло случайно попасть под обстрел, однако в командовании ВМС причины трагедии пока не называют.
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