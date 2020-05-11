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Регион 11.05.2020 12:44

Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить Общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 июня 2020 г.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), состоявшегося 28 апреля.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭКОНОМИКА, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]