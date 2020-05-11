Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить Общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 июня 2020 г.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), состоявшегося 28 апреля.