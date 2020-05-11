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Дальнее зарубежье 11.05.2020 18:05

В Швейцарии открываются магазины, музеи, рестораны

Власти Швейцарии с понедельника существенно ослабляют ограничительные меры, введённые для борьбы против коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В стране разрешили возобновить работу музеев, магазинов, библиотек и ресторанов при условии, что в них будут соблюдаться меры по защите персонала и посетителей от вируса.

Также частично возобновляют работу школы.

Власти, тем не менее, предупреждают, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную опасность для жителей Швейцарии. В стране выявили более 30 тыс. случаев заражения, более 1,8 тыс. пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МЕРЫ, ОСЛАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]