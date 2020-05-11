В Швейцарии открываются магазины, музеи, рестораны

Власти Швейцарии с понедельника существенно ослабляют ограничительные меры, введённые для борьбы против коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В стране разрешили возобновить работу музеев, магазинов, библиотек и ресторанов при условии, что в них будут соблюдаться меры по защите персонала и посетителей от вируса.

Также частично возобновляют работу школы.

Власти, тем не менее, предупреждают, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную опасность для жителей Швейцарии. В стране выявили более 30 тыс. случаев заражения, более 1,8 тыс. пациентов скончались.