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СНГ 11.05.2020 16:50

Белорусские грузоперевозчики решили выдвинуть в президенты женщину

Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8" решила выдвинуть в президенты Белоруссии заместителя председателя ассоциации Наталью Кисель.

На сайте организации отмечается, что у Кисель три высших образования, имеет аккредитацию антикризисного управляющего категории "Б".

Кроме того, как сообщает порта tut.by, в президенты намерен выдвинуться Владимир Провальский, который участвовал в президентской избирательной кампании 2010 года. Тогда ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили еще семь претендентов: действующий президент республики Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ЖЕНЩИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]