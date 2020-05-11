В Польше задержали четырех граждан Таджикистана по подозрению в вербовке в ИГ

Сотрудники погранслужбы Польши задержали четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в попытках вербовки добровольцев в ряды террористической группировки ИГ, передает в понедельник Польское радио.
Подозреваемые были задержаны еще 7 мая, однако власти сообщили об этом только в понедельник, 11 мая.
По версии следователей, эти четверо мужчин, поддерживающих ИГ, искали желающих принять ислам, чтобы впоследствии использовать их для террористической деятельности.
Задержанные находятся под стражей в одном из центров пограничной службы. Вскоре они будут депортированы, а их данные - внесены в список нежелательных лиц в Польше и Шенгенской зоне.
Это не первая подобная акция Агентства внутренней безопасности и Пограничной службы в последнее время, отмечает радио. В апреле был задержан гражданин Ливана, который планировал теракты в Польше.
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