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Дальнее зарубежье 11.05.2020 18:20

В Польше задержали четырех граждан Таджикистана по подозрению в вербовке в ИГ

Сотрудники погранслужбы Польши задержали четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в попытках вербовки добровольцев в ряды террористической группировки ИГ, передает в понедельник Польское радио.

Подозреваемые были задержаны еще 7 мая, однако власти сообщили об этом только в понедельник, 11 мая.

По версии следователей, эти четверо мужчин, поддерживающих ИГ, искали желающих принять ислам, чтобы впоследствии использовать их для террористической деятельности.

Задержанные находятся под стражей в одном из центров пограничной службы. Вскоре они будут депортированы, а их данные - внесены в список нежелательных лиц в Польше и Шенгенской зоне.

Это не первая подобная акция Агентства внутренней безопасности и Пограничной службы в последнее время, отмечает радио. В апреле был задержан гражданин Ливана, который планировал теракты в Польше.

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Тэги: ПОЛЬША, ТАДЖИКИСТАН, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]