Без бакинской нефти победа СССР в ВОВ была бы невозможной - эксперты

Азербайджанские и российские эксперты, депутаты парламента Азербадйжана и РФ в понедельник в рамках онлайн-конференции «Наша общая победа в Великой Отечественной войне» обсудили роль Азербайджана в победе в войне.

Организатором онлайн-конференции выступил Институт политических исследований.

В ходе конференции было отмечено, что в 1941-1945 годах на фронт из Азербайджана отправились 660 тысяч человек. Половина из них погибла. Азербайджанские дивизии прошли боевой путь от Кавказа до Берлина. Cвыше 130 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденом "Слава", 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями СССР.

Наиболее знаменитая дивизия - 416-я, состоявшая преимущественно из уроженцев Азербайджана, дошла до Берлина. Группа во главе с азербайджанцем, начальником политотдела 416-й стрелковой дивизии полковником Рашидом Меджидовым водрузила знамя Победы над Берлином.

На конференции было отмечено, что весомый вклад в победу в войне внесли бакинские нефтяники. Владение нефтеносными районами Кавказа – цель, которую нацистская Германия поставила перед собой с первых дней нападения на СССР. Гитлером был утвержден план взятия Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс». Захват Азербайджанской ССР с ее нефтяными месторождениями, была ключевой задачей вермахта.

«Все народы, входившие в бывший Советский Союз, внесли достойный вклад в борьбу с фашизмом. Не остался в стороне и Азербайджан. Фашисты рвались захватить Баку. До столицы Азербайджана оставалось всего 450 км. И если бы это произошло, то фактически фронт остался бы с 2 млн тоннами нефти и двумя нефтеперерабатывающими заводами в Саратове и Уфе. Вклад азербайджанских нефтяников, обеспечивавших фронт горючим, серьезен», сказал член Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафарова.

Директор Института политических исследований Сергей Марков также указал на то, что Азербайджан внес большой вклад в общую победу и сегодня в Азербайджане свято чтят память об этой войне. При этом он особо подчеркнул документальный фильм Арзу Алиевой "Цель - Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть", рассказывающий о роли азербайджанской нефти во Второй мировой войне, где был показан уникальный кадр с одного из дней рождения Гитлера, на котором ему преподнесли торт, в середине которого были изображены нефтяная вышка и название столицы Азербайджанской ССР Баку (Baku).

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко добавил, что без бакинской нефти победа в Великой Отечественной войне была бы просто невозможной. «Мы помним битву за Кавказу, это ключевое событие 1942 – 1943 гг., задачей которой с советской стороны было не допустить прорыва вермахта на Кавказа. А со стороны Берлина, Гитлера это была стратегическая задача захватить Азербайджан, захватить Баку, поставить под контроль азербайджанские нефтепромыслы. И этого не произошло. В Азербайджан засылалось большое количество диверсионный групп со стороны немецких спецслужб. И хотел бы отметить отличную работу органов государственной безопасности Азербайджанской ССР, которые не допустили ни одного сколь значимого теракта в то время на территории республики, таким образом, также внеся свой определяющий вклад в нашу общую победу», - сказал эксперт.

Член Комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов считает, что вклад советских народов в Победу нельзя переоценить и сегодня братские отношения между Россией и Азербайджаном сохранились. «Я надеюсь, что и дальше мы будем объединять свои усилия, чтобы сохранить мирное небо над головой и отвечать на общие вызовы, нам необходимо и дальше объединять усилия наших государств. Мы надеемся, что и дальше при поддержке всех партий, представленных в Госдуме, мы сможем вырабатывать еще более конструктивную повестку отношений», - отметил Морозов.

Х.Насирзаде