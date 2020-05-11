С 12 мая единый период нерабочих дней завершается для граждан и экономики РФ - Путин

С 12 мая период нерабочих дней для всей России и для всех отраслей экономики завершается, сообщил президент России Владимир Путин
"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.
При этом, как отметил президент, "все принятые меры, о которых я сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений".
"У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно желать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", - подчеркнул глава государства.
Также президент отметил, что "у нас большая страна, эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно, нельзя руководствоваться общей калькой".
При этом президент отметил, что такие меры могут повлечь неоправданные риски в некоторых регионах.
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