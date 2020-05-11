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Регион 11.05.2020 17:41

Путин: с 12 мая до полного выхода из ограничений санитарные меры будут сохранены, массовые мероприятия исключены

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 12 мая и до полного выхода из режима ограничений санитарные требования должны быть сохранены, исключены любые массовые мероприятия, сохранен режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

"Выход из режима ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах", - сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом.

Глава государства поручил правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за соблюдением предпринимаемых мер.

"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия и, конечно, надо всем строго выполнять санитарные правила", - подчеркнул Путин, отметив, что это касается организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.

Кроме этого, глава государства заявил о необходимости сохранения режима безопасности для пожилых людей.

"Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", - заявил Путин.

Обращаясь к людям старших возрастов, президент РФ сказал: "Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни".

Он отметил, что режим ограничений сохраняется для пожилых людей, потому что "мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса".

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Тэги: РОССИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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