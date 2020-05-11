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Регион 11.05.2020 17:45

Полномочия глав регионов по ограничениям на своих территориях в связи с коронавирусом сохраняются - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что полномочия глав регионов по выработке дальнейших мер по ограничениям на своих территориях в связи с распространением коронавируса сохраняются за ними, главы регионов будут решать, где нужно смягчать, а где сохранить ограничения.

"Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты Федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков",- сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

По его словам, сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются.

"То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять", - подчеркнул президент.

"Если этого требует обстановка, может быть даже дополнять",- заявил он.

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Тэги: РОССИЯ, РЕГИОНЫ, ГЛАВЫ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]