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Регион 11.05.2020 17:45

Путин решил сохранить ограничения из-за коронавируса для граждан старше 65 лет и хронических больных

Режим повышенной безопасности, несмотря на начало снятия ограничений из-за угрозы распространения коронавируса, должен быть сохранен для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", - сказал Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах.

"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома - часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", - добавил президент.

На совещании в понедельник Путин анонсировал окончание единого периода нерабочих дней в России и начало поэтапного выхода из режима ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, начиная с 12 мая.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЖИЛЫЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]