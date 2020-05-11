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Спорт 11.05.2020 17:55

Футболист "Аталанты" Ринальди умер в возрасте 19 лет

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" сообщил о смерти 19-летнего полузащитника Андреа Ринальди.

"Президент и вся семья "Аталанты" глубоко тронуты уходом Андреа Ринальди", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Как отмечает Football Italia, три дня назад футболист почувствовал себя плохо и был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы в Варезе с аневризмой мозга.

Ринальди играл в системе "Аталанты" с 13-летнего возраста. В 2016 году он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны среди игроков не старше 17 лет.

В последнее время он находился в аренде в "Леньяно", который представляет Серию D (четвертый по статусу дивизион в итальянском футболе).

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФК, СПОРТСМЕН, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]