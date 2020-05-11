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Регион 11.05.2020 17:58

Путин констатировал рост безработицы в стране вдвое

Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась в два раза по сравнению с началом апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн", - сказал он в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, "ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу".

Он поручил правительству подготовить меры помощи гражданам и отметил, что на они будут вынесены на обсуждение в ходе отдельного совещания до конца мая. "Наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение, ведь квалифицированные кадры, как и созидательная энергия самих предпринимателей - это капитал в развитии страны, и нам его необходимо сберечь", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, БЕЗРАБОТИЦА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]