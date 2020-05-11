Путин констатировал рост безработицы в стране вдвое

Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась в два раза по сравнению с началом апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн", - сказал он в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
По его словам, "ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу".
Он поручил правительству подготовить меры помощи гражданам и отметил, что на они будут вынесены на обсуждение в ходе отдельного совещания до конца мая. "Наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение, ведь квалифицированные кадры, как и созидательная энергия самих предпринимателей - это капитал в развитии страны, и нам его необходимо сберечь", - сказал президент.
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