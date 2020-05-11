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Дальнее зарубежье 11.05.2020 19:00

Голикова: в России показатели летальности от коронавируса в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом

Показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в 9 раз, темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом", - сказала Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом в понедельник.

Доля лиц без клинических симптомов в России составляет 46,5%, сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛЕТАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]