Голикова: в России показатели летальности от коронавируса в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом

Показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в 9 раз, темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом", - сказала Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом в понедельник.

Доля лиц без клинических симптомов в России составляет 46,5%, сказала она.