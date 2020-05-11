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Здравоохранение 11.05.2020 19:00

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 2589 человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 70 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 70 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 30 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 589 человек, умерших - 32 (не изменилось), вылечившихся - 1680.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 877 человек. Состояние 31 из них оценивается как тяжелое, 42 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 197,545 тыс. тестов на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]