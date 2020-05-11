Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 2589 человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 70 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 70 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 30 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 589 человек, умерших - 32 (не изменилось), вылечившихся - 1680.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 877 человек. Состояние 31 из них оценивается как тяжелое, 42 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 197,545 тыс. тестов на коронавирус.