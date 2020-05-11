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Здравоохранение 11.05.2020 19:14

Более 1,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

Уже свыше 1.5 млн жителей планеты успешно завершили лечение от коронавируса COVID-19, сообщил сайт Worldometers, отслеживающий подобную статистику.

По его информации, полностью выздоровел 1 607 141 человек. Более 284 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.

В мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения COVID-19. При этом специалисты неоднократно предупреждали, что это неполные данные, так как во многих случаях болезнь проходит в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам и не сдают анализы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]