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Дальнее зарубежье 12.05.2020 12:20

В Израиле откроются театры с 14 июня

В Израиле возобновят работу театры и культурные центры с 14 июня, сообщаетTimes of Israel со ссылкой на заявление министра спорта и культуры Мири Регев.

"Театры и культурные центры по всей стране вернутся к деятельности 14 июня", - заявила она.

Однако культурным учреждениям предписано соблюдать список правил, в частности, касаемо рассадки зрителей.

"Согласно достигнутым договоренностям, зрителей разместят в залах, сохраняя пространство в два кресла от каждого человека", - отметила министр.

В Израиле выявили 16,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, однако 11,5 тыс. зараженных уже выздоровели. Скончались свыше 250 человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТЕАТРЫ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]