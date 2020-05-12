В Израиле откроются театры с 14 июня

В Израиле возобновят работу театры и культурные центры с 14 июня, сообщаетTimes of Israel со ссылкой на заявление министра спорта и культуры Мири Регев.
"Театры и культурные центры по всей стране вернутся к деятельности 14 июня", - заявила она.
Однако культурным учреждениям предписано соблюдать список правил, в частности, касаемо рассадки зрителей.
"Согласно достигнутым договоренностям, зрителей разместят в залах, сохраняя пространство в два кресла от каждого человека", - отметила министр.
В Израиле выявили 16,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, однако 11,5 тыс. зараженных уже выздоровели. Скончались свыше 250 человек.
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