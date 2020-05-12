В Армении за сутки от Covid-19 скончался один пациент, выявлено 146 новых случаев заражения

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 146 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 3538, сообщает во вторник армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, число умерших с коронавирусной инфекцией в стране достигло 64 человек, за сутки скончался один пациент.

Выздоровели после коронавируса 1430 человек.