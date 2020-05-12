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Дальнее зарубежье 12.05.2020 13:03

Демократы в США могут одобрить дистанционное голосование для выдвижения Байдена в кандидаты ы президенты

Демократическая партия США во вторник планирует одобрить план, который позволит делегатам, если это потребуется, дистанционно принимать участие в партийном съезде в августе, сообщает телеканал CBS News.

Ожидается, что члены комиссии Национального комитета Демократической партии, устанавливающей правила проведения праймериз и подсчета голосов делегатов, утвердят резолюцию, которая разрешает делегатам "участвовать лично в съезде или с помощью средств, позволяющих соблюдать социальное дистанцирование".

Кроме того, план содержит новую дату проведения съезда и наделит организаторов полномочиями вносить дальнейшие изменения в график, формат и размер мероприятий при необходимости.

Изначально планировалось, что съезд, по итогам которого бывший вице-президент США Джо Байден станет официальным кандидатом от демократов, пройдет в середине июля, однако из-за пандемии его перенесли на 17 августа 2020 года.

Джо Байден остался единственным претендентом в кандидаты на пост президента страны от Демократической партии, однако пока официально он еще не стал кандидатом. Для этого должен пройти партийный съезд с участием делегатов, определившихся по результатам внутрипартийных выборов в разных штатах.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, ДЕЛЕГАТЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]