Демократы в США могут одобрить дистанционное голосование для выдвижения Байдена в кандидаты ы президенты

Демократическая партия США во вторник планирует одобрить план, который позволит делегатам, если это потребуется, дистанционно принимать участие в партийном съезде в августе, сообщает телеканал CBS News.
Ожидается, что члены комиссии Национального комитета Демократической партии, устанавливающей правила проведения праймериз и подсчета голосов делегатов, утвердят резолюцию, которая разрешает делегатам "участвовать лично в съезде или с помощью средств, позволяющих соблюдать социальное дистанцирование".
Кроме того, план содержит новую дату проведения съезда и наделит организаторов полномочиями вносить дальнейшие изменения в график, формат и размер мероприятий при необходимости.
Изначально планировалось, что съезд, по итогам которого бывший вице-президент США Джо Байден станет официальным кандидатом от демократов, пройдет в середине июля, однако из-за пандемии его перенесли на 17 августа 2020 года.
Джо Байден остался единственным претендентом в кандидаты на пост президента страны от Демократической партии, однако пока официально он еще не стал кандидатом. Для этого должен пройти партийный съезд с участием делегатов, определившихся по результатам внутрипартийных выборов в разных штатах.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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